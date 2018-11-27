شرطة أبوظبي تخرِّج منتسبي دورة أمنية متخصصة

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اللواء علي خلفان الظاهري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تخريج دورة أمنية متخصصة في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، والتي عقدت بالتنسيق مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، وبمشاركة خبراء من الشرطة الفرنسية.

وحث اللواء الظاهري على أهمية مواكبة التطورات والمستجدات، ورفع مهارات المنتسبين في المجالات العملية التي تعزز تحقيق النتائج الإيجابية والتطويرية للعمل الشرطي والأمني، مؤكداً على اهتمام شرطة أبوظبي بإلحاق المنتسبين بالدورات التي تعزز الارتقاء بمجالات العمل، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، وهنأ خريجي الدورة، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن. حضر حفل التخريج المقدم أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، والمقدم عبد الله مبارك النعيمي من إدارة التدريب.