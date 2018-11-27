أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة.. وتوقّعات باستمرارها اليوم

المصدر: متابعة: قسم المحليات

هطلت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة، مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، خاصة شمالاً وعلى السواحل مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما واصلت الجهات المعنية معالجة تجمعات مياه الأمطار، وكثفت المؤسسات الشرطية انتشارها، كما التزمت مدارس عديدة بمرونة دوام الطلبة، وأخرى عطلت الدراسة.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 10.2 درجات مئوية عند الساعة 5:15 صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة حرارة في مزيرعة بواقع 32.9 درجة مئوية عند الساعة 2 ظهراً، كما سجلت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة أعلى كمية بواقع 62 ملم.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط بعض الأمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية من 20 ـ 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

واستكمل فريق بلدية دبي استعداداته لمواجهة آثار تجمعات مياه الأمطار، وما خلفته العاصفة الرعدية المصاحبة، حيث واصل جهوده المكثفة لمعالجة تجمعات المياه في كل أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل يعمل طوال 24 ساعة، وفقاً للمهندس طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية ببلدية دبي، ورئيس فريق بلدية دبي المشرف على تصريف مياه الأمطار.

منظومة

ونوّه جلفار بأن بعض قاطني دبي يظنون أن تصريف مياه الأمطار بواسطة فرق بلدية دبي يتم بواسطة الصهاريج والمضخات المنقولة، وحقيقة الأمر تخالف ذلك تماماً، حيث إن حكومة دبي استثمرت كثيراً في البنى التحتية الخاصة بتصريف المياه السطحية والأمطار، حيث يوجد في المدينة 60 محطة ضخ لمياه الأمطار، ضمن شبكة من الأنابيب يصل طولها الإجمالي إلى 1.75 مليون متر طولي يتخللها 28 ألف غرفة تفتيش، ومتصل بها 72 ألف مصرف مياه أمطار، وكل هذه المنظومة تنتهي بعدد 28 مخرجاً إلى البحر أو إلى خور دبي.

وبالتالي فإن التصريف الأساسي لمياه الأمطار يقع على عاتق تلك المنظومة، التي تغطي معظم مدينة دبي، كما أن هناك بعض المناطق التي لا يتم توصليها بالشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار، وفي هذه الحالة تتولى الفرق المعنية ببلدية دبي مسؤولية تصريف مياه الأمطار المتراكمة فيها، إما بواسطة الصهاريج أو المضخات.

من جهتها، تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 2566 مكالمة هاتفية، وسجلت 147 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى العاشرة من صباح أمس، بسبب الأحوال الجوية.

وحثّ العقيد محمد المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة.

108 دوريات

وتعاملت شرطة الشارقة مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة بصورة احترافية نتيجة عملية الاستعداد والتخطيط المسبق لموسم الأمطار، حيث أشاد عدد كبير من القاطنين بالجهود الجبارة التي بذلها أفراد المرور في تسيير حركة المرور وتقديم العون لكل من تعطلت مركبته بسبب تجمعات المياه.

وقال المقدم محمد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: تم نشر «108» دوريات من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة على الطرقات الحيوية بمدينة الشارقة، إضافة للمنطقتين الشرقية والوسطى، وذلك لتسيير الحركة المرورية بعد الهطول الغزير للأمطار.

وبذلت بلدية مدينة الشارقة جهوداً كبيرة منذ ساعات الفجر الأولى للتعامل مع تجمعات المياه في ظل أمطار الخير التي تشهدها الدولة، ومتابعة جميع الحالات الطارئة، وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية ورئيس لجنة طوارئ الأمطار، أن البلدية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع تجمعات المياه في ظل الأمطار الغزيرة.

حيث انتشرت جميع الفرق في الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق السكنية، وبدأت منذ بداية هطول الأمطار في مباشرة عملها، وتزويدها بأكثر من 200 آلية، ومضخات السد المتنقلة ذات الجاهزية الكبيرة والقدرة العالية على التعامل مع أكبر تجمع للمياه.

كما بذل فريق الطوارئ جهوداً جبارة خلال فترة التقلبات المناخية التي شهدتها الحمرية، وذلك لضمان انسيابية حركة السير الصباحية لأبناء الحمرية المتجهين لأعمالهم ومدارسهم.

من جانبها وزّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 65 مضخة على المناطق السكنية للتعامل مع تجمعات المياه، وأكد عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، خلال نزوله الميداني لتفقد شوارع الإمارة صباح أمس برفقة المديرين التنفيذيين وعدد من المسؤولين، أن الدائرة عملت على تكثيف جهودها للوصول لكل منطقة بالإمارة والاستجابة الفورية مع طلبات السكان.

تنسيق

وكثفت شرطة الفجيرة دورياتها على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، وأكد اللواء محمد الكعبي قائد عام شرطة الإمارة لـ«البيان» أن هناك تنسيقاً مع مختلف الجهات بالإمارة من بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال وجمعية الهلال الأحمر ومنطقة الفجيرة التعليمية.

وأشار المهندس محمد الأفخم مدير بلدية الفجيرة، إلى جاهزيتهم واستعدادهم للتعامل مع تقلبات الطقس بالتنسيق مع مختلف الجهات، وأن جميع آلياتها ومضخات سحب المياه تواصل عملها في شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع والأماكن المنخفضة بتصريف المياه لتسهيل عبور وحركة المركبات.

وفي أم القيوين، تسببت الأمطار في حادثين: أحدهما على شارع الشيخ زايد في اتجاه فلج المعلا وقع عند الحادية عشرة و51 دقيقة صباحاً، وهو عبارة عن انحراف المركبة وصدم لوحة إرشادية أدى إلى تدهور المركبة ونتج عنه إصابة مواطن في العقد الثاني من العمر بإصابات بليغة، فيما كان الحادث الثاني حادث تصادم متتالياً بين 4 مركبات نتج عنه إصابة بسيطة لشخص واحد، وسبب الحادث أن تفاجأ السائق الأول بالحادث الذي أمامه ما أدى إلى التصادم المتتالي.

كما دعا العقيد حميد آل علي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث.

وأكد جاسم غانم رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن الهواء الشديد أدى صباح أمس إلى جنوح قاربين بهما مواطنون، وأن أحدهما جنح في ميناء الشارقة، وفي الوقت ذاته جنح آخر إلى ميناء أم القيوين الجديد.

بلاغات

من جانبه، أوضح أحمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس لجنة الطوارئ، أن آليات وفرق الطوارئ بدائرة الخدمات واصلوا سحب تجمعات المياه من مختلف مناطق الإمارة، حيث تعاملوا مع 28 بلاغاً تركزت في تعطل 7 إشارات تقاطع مرورية، و13 بلاغاً لسقوط الأشجار، و5 بلاغات سقوط أعمدة الإنارة، و3 بلاغات لانهيارات الطرق التي جرفتها شدة جريان المياه، وتحويل بعض الطرق التي قطعتها المياه في مناطق الأودية الجبلية.

وأغلقت دوريات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حركة مرور المركبات على طريق وادي البيح ووادي غليلة ووادي نقب، وعدداً من الأودية الأخرى لتشكيلها خطراً على السائقين ومرتادي تلك المناطق.

وأوضح العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أنه تم توزيع 37 دورية وسيارة إسعاف وإنقاذ على مختلف الطرق والتقاطعات والمناطق الداخلية والخارجية في رأس الخيمة بشكل عام ومناطق جريان الأودية والمناطق الجبلية تحديداً.

فريق متابعة

إلى ذلك، أفاد وكيل وزاره التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة المهندس عبد الرحمن الحمادي في تصريح خاص لـ«البيان» بأن هناك فريقاً ميدانياً يتابع المدارس المتضررة من الأمطار ويتلقى اتصالات المدارس التي تواجه أعطالاً بشأن الكهرباء أو تجمعات المياه أو التسريب الداخلي، ولفت إلى أن المدارس اتبعت تعليمات الوزارة بشأن الدوام المرن عند تقلبات الطقس وراعت سلامة الطلاب بشأن الحضور والانصراف.

واتبع عدد من المدارس الحكومية والخاصة خاصية الدوام المرن التي منحتها لهم الوزارة، إذ حرصت إدارات مدارس حكومية على صرف الطلاب في وقت مبكر وأبلغت أولياء الأمور بتأخر الحافلات المدرسة، حيث التزمت الحافلات بالوقوف أثناء الأمطار وتقلبات الطقس إلى أن تهدأ الحالة الجوية، ومن ثم ترجع إلى حركتها الطبيعية، وشهدت عدد من مدارس المرحلة الثانوية انتظاماً بلغت نسبته 92% وذلك لأن هذه الصفوف تخضع إلى امتحان الاستماع للغة الإنجليزية.

وقالت أمل بالحصا المدير التنفيذي لسياسات المعرفة والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن للمدارس الخاصة بدبي صلاحية اتخاذ القرار المناسب تبعاً لتطورات أحوال الطقس، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة».





تعليق الدراسة

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي لـ«البيان» تعليق الكلية الدراسة في الفترة المسائية وجزء من الصباحية أمس، وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد والتوقعات المناخية باستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، خاصة أن الكلية تقوم بنقل الطلبة عبر 100 موقع من مختلف إمارات الدولة من خلال 70 حافلة.

وبيّن أن قرار التعليق يشمل طلبة برنامجي الماجستير والدكتوراه، وأيضاً طالبات برنامج «إنجاز» في دبي والفجيرة، وذلك حفاظاً على سلامة طلبة وطالبات الكلية، وفي إطار متابعة إدارة الكلية لكل مستجدات الأحوال الجوية والتأكد من كل مرافق الجامعة وعدم تضررها من الأمطار.

كما علقت كليات التقنية العليا الدراسة أمس في فروعها في كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بسبب الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة الطلبة، وأوضح أحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية في كليات التقنية العليا، أن اللوائح التي تنظم أوقات الحضور في كليات التقنية العليا والمعتمدة منذ قرابة الثلاث سنوات، تشمل ضمن بنودها وبشكل واضح آلية للتعامل مع حالات سوء الأحوال الجوية، ونظراً لكون كليات التقنية تتضمن 16 فرعاً موزعين في مختلف إمارات الدولة، فإن تطبيق البنود الخاصة بالأحوال الجوية منحت فيها صلاحية لمدير كل كلية وفقاً لواقع الأحوال الجوية في كل إمارة.

صلاحية

كما أعلنت مدارس حكومية وخاصة في الشارقة تعطيل الدوام الرسمي، مستندين إلى التفويض والصلاحية التي منحت لهم من قبل وزار ة التربية والتعليم وهيئة التعليم في الشارقة «باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن أقصى درجات سلامة الطلبة في حال الظروف الجوية الصعبة، التي تشمل الضباب والعواصف الرملية، والرياح، والأمطار، والفيضانات»، فيما تلقى أولياء أمور طلبة رسائل نصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» تفيد بتعليق الدراسة حرصاً على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، مستثنية الهيئات الإدارية والتدريسية من قرار التعطيل.

كما صرفت مدارس خاصة في أم القيوين الطلبة باكراً نتيجة تراكم المياه في ساحات تلك المدارس، ما أدى إلى عدم انتظام اليوم الدراسي.

بدوره أشار محمد سهيل مدير مواصلات الإمارات في الساحل الشرقي، إلى أنه في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس التي جرى على أثرها جريان وادي مربض بالفجيرة تم التنسيق مع الوزارة، وعليه تم تعطيل الدوام الرسمي في مدرسة رميثة الأنصارية، حرصاً على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.

كما أوضح عبيد البريكي مدير فرع مواصلات الإمارات في رأس الخيمة، أن عمليات التنسيق بين غرفة العمليات في مواصلات الإمارات برأس الخيمة وإدارات المدارس أسهمت في إيقاف حركة حافلات 45 مدرسة بمناطق الإمارة، ونقل طلبة 30 مدرسة بعد صرف الطلبة في الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث تم نقل الطلبة الذين تم وصولهم بمركبات أولياء الأمور ضمن خطط تأمين سلامة جميع الطلبة.

وفي الوقت الذي استقبل أولياء الأمور في رأس الخيمة صباح أمس رسائل نصية عبر هواتفهم من إدارات 40 مدرسة برأس الخيمة تخطرهم فيها بتعليق الدراسة بها، ومنع حضور الطلبة إليها حتى تستقر الأحوال الجوية، أصرت تلك الإدارات المدرسية وخاصة بالمناطق الجبلية على إلزام الكادر التعليمي والإداري بالحضور، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وغياب الطلاب، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة.



هزة أرضية

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر في الحدود العراقية الإيرانية عند الساعة 8:37 مساء يوم الأحد الماضي حسب التوقيت المحلي للدولة.