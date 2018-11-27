وزارة شؤون الرئاسة تكرّم 300 موظف متميز

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أُقيم في قصر الرئاسة، حفل التكريم السنوي لموظفي الوزارة، الذي تمّ خلاله تكريم 300 من الموظفين المتميّزين، وفئة أصحاب الخدمة الطويلة، وفئة الحاصلين على مؤهلات علمية.

وخلال الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني للدولة، ألقى راشد سعيد العامري، وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي، كلمة نيابة عن أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رفع في مستهلّها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل تحيّات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتقديره لجهود موظفي الوزارة، وتهنئته للمكرّمين، وتمنيّاته للجميع بالتوفيق والنجاح مضيفا أن هذا الاحتفال يأتي في ظلّ الدعم الذي يوليه سموه لتحفيز روح المنافسة والإبداع في العمل والارتقاء بمستويات الأداء، بما يتناسب مع التطلّعات الطموحة لحكومتنا الرشيدة، وسعيها المتواصل لاعتلاء مراكز الصدارة في مختلف المجالات.

وتقدّم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على توجيهاته الدائمة وتقدير الإنجازات المثمرة والأداء المتميّز. وقام راشد سعيد العامري في نهاية الحفل بتقديم الشهادات والجوائز للمكرمين.

حضر الحفل محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وراشد العامري، وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي، والدكتور عبدالله مغربي، مدير قطاع الدراسات والبحوث، ومحمد مطر الفلاحي نائب مدير المكتب التنفيذي وعدد من المستشارين، وموظفي وزارة شؤون الرئاسة.