«الإمارات دبي الوطني» يشيّد مجسمات لتجديد قسم الولاء والانتماء

المصدر: دبي - البيان

يتيح «بنك الإمارات دبي الوطني» لجميع مواطني الدولة وسكانها فرصة لتجديد قسم الولاء والانتماء، في إطار احتفالاته باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، داعياً إياهم إلى زيارة مجموعة من المجسمات المشيّدة خصيصاً لإبراز القيم الرئيسية لقسم الولاء والانتماء في مواقع بارزة في دولة الإمارات.

ويمكن للمشاركين نشر صورهم عبر منصة البنك على انستغرام أثناء تجديد عهدهم بالولاء والانتماء عبر تجولهم في أرجاء الدولة لاستكشاف موقع الكلمات واحدة تلو الأخرى وصولاً إلى استكمال كامل القسم.

كما يمكنهم التفاعل عبر عدسة مبتكرة مخصصة لهذه المناسبة على منصة «سناب شات» من خلال مسح الرمز الذي يتيح الوصول إلى العدسة واختيار شخصية مذكرة أو مؤنثة بالزي الإماراتي التقليدي لتخصيص تجربتهم. وتتيح العدسات للمستخدمين تجديد ولائهم من خلال قراءة نص القسم المعروض أمامهم.

وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «احتفالاً باليوم الوطني الذي يوفر مناسبة مثالية للاحتفاء بقيم التنوع والتآخي والتعاضد التي تظلل مجتمعها المميز، يسعدنا أن نقدم لأبناء هذا البلد المعطاء وسكانه منصة فريدة من نوعها للمشاركة في الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.

واغتناماً لفرصة مصادفة اليوم الوطني 47 خلال عام زايد، نعبّر عن بالغ تقديرنا وامتناننا لرؤية حكومتنا الرشيدة والآباء المؤسسين، ونتمنّى لجميع عملائنا وشركائنا والمجتمع بأكمله يوماً وطنياً سعيداً».

وأقام بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة من الاحتفالات المخصصة لفريق عمله وإدارته في مقرّه الرئيسي بمنطقة ديرة ومكاتبه في «ميدان»، ليتيح لهم تجديد عهودهم للوطن وتوجيه تحية وتقدير للأب المؤسس».