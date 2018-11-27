«الاتحادية للهوية» تستحدث «ميدالية زايد» لتكريم موظفيها المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق ميدالية تقديرية جديدة لتكريم موظفيها المتميزين تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك في إطار احتفالاتها بعام زايد وسعيها إلى تعزيز وعي موظفيها بنهجه وعطائه في البناء والعطاء والإخلاص، وحرصها على أن يكون رحمه الله قدوتهم في الإبداع وقهر المستحيل.

ويتضمن تصميم الميدالية صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، وعلم دولة الإمارات والرقم 100 الذي يخلّد مئوية قائد ضرب أروع الأمثلة في حب شعبه، وبذل الغالي والنفيس وسخر المقدرات والثروات كافّة التي حبا الله بها الوطن لتوفير أفضل مستويات الحياة لشعب الإمارات ولكل من يعيش على أرضها.

وأكّد علي بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة أنّ هذه المبادرة تأتي في إطار استلهام الهيئة لمآثر الشيخ زايد وما تميّز به من حكمة في القيادة وإخلاص في العمل والعطاء، وجدّ واجتهاد في السعي إلى تحقيق الهدف دون كلل أو ملل ولا التفات إلى المعيقات والعقبات، وذلك حتى تبقى ذكراه ماثلة أمام الأجيال تتعلم منها كيفية بناء الأوطان.

وحثّ الشامسي منتسبي الهيئة كافة على السعي بكلّ جدّ واجتهاد لنيل شرف تقّلد هذه الميدالية التي تحمل اسماً عزيزاً ورمزاً حيّاً يعيش في قلوب أهل الإمارات وضمائرهم، وتسخير طاقاتهم وإمكاناتهم كافة لدعم جهود الهيئة الهادفة للوصول بكافة مراكزها وإداراتها إلى مستوى (7 نجوم)، خاصة بعد أن حصلت أربعة مراكز هذا العام على تصنيف «5 نجوم».

وأشاد بجهود موظفي مراكز سعادة المتعاملين التي حققت نتائج متميّزة ضمن نظام النجوم العالمي الذي تتبناه الحكومة لتقييم الخدمات، مؤكّداً أن الهيئة تقدّر عالياً ما بذلوه من جهود كان لها دور كبير في تعزيز سمعة الهيئة كواحدة من المؤسسات الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن غاية العمل الحكومي هي تحقيق السعادة للناس.