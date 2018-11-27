دبي تنبض بالبهجة وتتزين بألوان العلَم

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، تستعد دبي للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، حيث ستضيء الألعاب النارية سماءها وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها نابضة بالبهجة والسرور، ليحظى السكّان والزوّار كذلك بتجارب جديدة من خلال الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية المميّزة التي تشهدها المدينة والمراكز التجارية احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدار تلك السنوات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): «يسعدنا بمناسبة اليوم الوطني أن نعلن عن تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المميزة في مختلف أنحاء الإمارة لإضفاء الأجواء الاحتفالية والمبهجة على الإماراتيين والمقيمين وكذلك زوّار دبي، كما أننا نشكر شركاءنا الاستراتيجيين الذين بذلوا جهوداً مخلصة حتى يستمتع الجميع بهذه الذكرى الغالية.

وندعو جميع السكان والزوار للاحتفال والاستمتاع بالعروض الترفيهية التي ستقام خلال هذه الفترة، مع مراعاة الذهاب إلى الأماكن التي تقام بها الفعاليات مبكراً حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بأوقاتهم».

وسيكون الجمهور على موعد لقضاء أسعد الأوقات مع نخبة من النجوم الذين سيحيون احتفالات اليوم الوطني، ففي 1 ديسمبر ستطل كل من الفنانة أحلام، والفنان وليد الشامي على جمهورهما في حديقة البرج وسط مدينة دبي لتقديم مجموعة من الأغاني الرائعة التي اشتهروا بها.

أما في 2 ديسمبر، فسيُقام في المكان ذاته حفل مشترك يجمع بين الفنانة بلقيس والفنان حسين الجسمي. من جهة أخرى يحيي الفنان حمد العامري حفلاً مميزاً على خشبة المسرح الرئيس في القرية العالمية ليستمتع الجمهور بأجمل أغانيه يوم الأحد 2 ديسمبر.

ألعاب نارية

وسيشهد سكّان وزوّار دبي مفاجأة خاصة على مدار يومي 1 و2 ديسمبر، حيث ستضاء السماء فوق ذا بييتش، مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس» ووجهة «السيف» وفي وجهة «لامير»، كما سيستمتع زوّار دبي فستيفال سيتي مول مجاناً بعروض الألعاب النارية يوم 2 ديسمبر، بالإضافة إلى تقديم نسخة خاصة باليوم الوطني من عرض «تخيّل» يعكس روح الاتحاد وتاريخ وتراث الأمة، ومصمم من فنانين موهوبين في مجال التقنيات السمعية والبصرية، والتي يستطيع زوار المركز الاستمتاع بالمشاهدة مجاناً بمنطقة فستيفال باي المتوافر فيها العديد من المطاعم.

وسيشارك مول الإمارات في الاحتفالات بإقامة ثلاثة عروض ترفيهية من 1 حتى 3 ديسمبر، والتي ستُقام في غاليريا المركزية، بالإضافة إلى ذلك، سيعتلي خشبة المسرح فنانون يقدمون أنشطة تراثية مثل نقش الحناء وفن الخط وعرض الصقور.

أما في ابن بطوطة مول، فسيقام المجلس التراثي في ردهة الهند، في حين سيتمتع المتسوقون بعروض مذهلة من الفرق الاستعراضية التي تجول جميع الردهات الست، وذلك ابتداءً من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

كما يمكن الاستمتاع بعروض الموسيقى الشعبية الإماراتية في العديد من مراكز التسوق منها؛ مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وبوكس بارك، وذا أوتلت فيليدج، و«سيتي ووك 2».

ومن 1 حتى 3 ديسمبر، تصطحب وجهة السيف الزوّار في رحلة عبر الزمن من خلال السوق التقليدي الذي يتجلى فيه التراث الإماراتي. وفي ذات الفترة، سيجسد ممثلون من هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) وغيرها من الهيئات المعنية أدوار البائعين وأصحاب الحِرَف والتجار لبيع القطع النادرة للمارة من الزوّار، وعيش الأجواء الحقيقية لما كان يجري في الأسواق القديمة. وفي «سيتي ووك»، ستُقام فعالية «سيتي أوفر درايف» بمناسبة اليوم الوطني.

أماكن مختلفة

وسيقدم برج خليفة للجماهير أيضاً في 2 ديسمبر عرضاً خاصاً بــاستخدام LED متزامناً مع الألحان الرائعة للنشيد الوطني عبر تمايل المياه في نافورة دبي.

وسيستمتع الزوّار بتجربة الجانب الفريد من الثقافة الإماراتية، حيث تعرض مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعالية الأمسيات الشعرية التي تنظمها في حديقة البرج، وسط مدينة دبي. ففي 1 ديسمبر، يحيي الأمسية الشعرية الشعراء سعيد الفلاحي وحمد البلوشي وعلي القحطاني أمام الحضور، أما الأمسية الشعرية المقامة في 2 ديسمبر فيحييها الشعراء سعود المصعبي وهادي المنصوري ومحمد الكعبي.

وتطلق بلدية دبي مجموعة من الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة. ففي 2 ديسمبر، سيضيء برواز دبي بألوان علم الإمارات، كما سيستمتع الزوّار مجاناً بمشاهدة استعراضات فرقة الفنون الشعبية مع تناول الطعام ونقش الحناء وغير ذلك من مظاهر الضيافة العربية.

وفي اليومين الأول والثاني من شهر ديسمبر، سيستمتع زوّار حديقة الممزر باستعراض فقرات من الفنون الشعبية وتقديم الأطعمة الإماراتية ونقش الحناء وغيرها من مظاهر الضيافة العربية، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للأطفال.

مغامرات

تقدم «آي إم جي» عالم من المغامرات عرضاً خاصاً بدءاً من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر؛ حيث يحظى المواطنون الإماراتيون بخصم يصل إلى 47%، بعدد سنوات عمر دولة الإمارات، على أسعار تذاكر الدخول العامة. كما سيحصل المقيمون على خصم قدره 47 درهماً على أسعار تذاكر الدخول العامة.

كما يقدِّم استعراض «لا بيرل باي دراغون» للضيوف خصماً مذهلاً بقيمة 47% على جميع التذاكر للعروض المقامة خلال أسبوع اليوم الوطني.