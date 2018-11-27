حميد القطامي: فرصة لتجديد روح العمل لخدمة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي احتفالاتها باليوم الوطني السابع والأربعين، وذلك بحضور قيادتها ومسؤوليها وأفراد أسرتها، فيما تزينت المنشآت الطبية التابعة للهيئة بعلم الدولة، واكتست أروقة المنشآت بألوان العلم المميزة.

وتجمعت قيادات «صحة دبي» في الساحة المجاورة لمستشفى راشد، التي شهدت فقرات متنوعة بين الأغاني والأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية، والمسابقات العلمية والرياضية والثقافية، وسط مظاهر البهجة والسعادة التي غمرت المكان.

وكان معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وسط المشاركين في الاحتفال مع المسؤولين والموظفين، وقال: «إن اليوم الوطني يمثل فرصة مهمة لتجديد روح العمل وتحفيز الفريق الواحد على أداء مسؤولياته، كل في تخصصه، من أجل رفاه المجتمع وخدمة أفراده».

موضحاً أن هيئة الصحة بدبي، تعمل على الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وإلى توفير المزيد من الخدمات الطبية عالية المستوى، التي تتناسب ومظلة الرعاية الكريمة التي يحظى بها أفراد المجتمع من قيادتنا الرشيدة.

ورفع القطامي باسمه واسم جميع المنتسبين للهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

ونوّه معاليه بأن من أهم مصادر الاعتزاز في احتفالاتنا باليوم الوطني السابع والأربعين، هو تزامن الاحتفالات مع (عام زايد)، واحتفاء الدولة بالذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد والمؤسس وباني نهضتنا الحديثة ورخاء دولتنا المستدام.