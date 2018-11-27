900 متطوع يشاركون في تنظيف شاطئي أم سقيم والممزر

المصدر: دبي- البيان

شارك 900 متطوع من طلبة المدارس والجمهور عامة في اليوم العالمي لنظافة الشواطئ الثالث والثلاثين، والذي نظمته بلدية دبي للعام الرابع على التوالي، ويعتبر أكبر جهد تطوعي لإزالة النفايات من المناطق الساحلية والقنوات المائية.

وتم تنظيم فعالية التنظيف في شاطئ الممزر وشاطئ أم سقيم 2 على مدى يومين، شهد اليوم الأول مشاركة 600 من طلبة المدارس، وشارك 300 متطوع من الجمهور في اليوم الثاني.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة ببلدية دبي: «إن تنظيم هذه الفعالية يأتي بهدف رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك، وتوعية المجتمع بعواقب هذا السلوك السلبي، وما تخلفه قضية رمي أعقاب السجائر على المجتمع، وتحديات في مجال حماية البيئة وتدمير للثروات الطبيعية التي ورثناها عبر الأجيال».

وتم التركيز خلال الحملة على إزالة إعقاب السجائر على شواطئ دبي، وتوعية الجمهور بالخطر الذي تشكله عند رميها على الشاطئ.