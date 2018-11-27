هبوط المسبار «إنسايت» على المريخ

المصدر: دبي - سيد صالح

هبط مسبار الفضاء «مارس إنسايت» بنجاح على كوكب المريخ في منتصف الليلة الماضية بتوقيت الإمارات، بعد جولة في الفضاء لمدة 6 أشهر كاملة، منذ أن أطلقته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في مهمة تهدف إلى دراسة سطح الكوكب الأحمر.

ووفقاً لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أمس، عند هبوطه على سطح الكوكب الأحمر، يكون «إنسايت» قد قطع فعلياً في رحلته 548 مليون كيلومتر. ويحتاج «إنسايت» إلى سبع دقائق كي يخترق الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، قبل أن يهبط على سطحه.

ووصف مهندسون في «ناسا» هذه المدة بأنها «سبع دقائق من الرعب».