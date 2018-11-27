محمد البواردي: يوم نسطّر به أعظم أمثلة الولاء للأرض والتاريخ

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد جميع معاني الفخر والاعتزاز ويسطر فيه الإماراتيون أعظم الأمثلة في الولاء والانتماء للأرض والتاريخ والأخوة، حيث يعتبر اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور، كما يمثل هذا اليوم ميلاد إصرارنا على أن تكون دولة الإمارات متميزة في كل شيء، وأن تكون هي الدولة رقم واحد.

جاء ذلك خلال حضور معالي محمد بن أحمد البواردي صباح أمس فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ47 الذي نظمته وزارة الدفاع، كما شهد الحفل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار الضباط والمسؤولين ومنتسبي وزارة الدفاع العسكريين والمدنيين.

جهود

وأضاف: «في هذه المناسبة نستذكر جهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرث وإنجازات الآباء المؤسسين، وتضحيات شهدائنا الأبرار، وعطاء أبطال قواتنا المسلحة».

مسيرة

وقال معاليه: «نحن في وزارة الدفاع نبذل كافة الجهود للدفاع بكل شيء عن هذا الاتحاد، لتستمر مسيرة العطاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة».