وزارة تطوير البنية التحتية تحتفل بعروض تراثية فنية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية احتفالاً بديوانها في دبي ومقارها في مختلف مناطق الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ 47، وذلك بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الهندسية، والمهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الهندسية، ومديري الإدارات وموظفي الوزارة، وتخلل الاحتفالية عروض تراثية فنية، ومأكولات شعبية، وغيرها من الفعاليات المصاحبة.

وأكد المنصوري أن الذكرى الـ 47 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة وطنية بامتياز تحمل في طياتها الكثير لتزامنها هذا العام مع ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى مئوية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال:«نستذكر خلال احتفالنا في الذكرى الـ 47 لاتحاد الإمارات الآباء المؤسسين والرعيل الأول الذين أسسوا للاتحاد الذي نتلمس نتائجه من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة، وما وصلت إليه من تقدم وازدهار ورفاهية وريادة عالمية، لتصبح مثالاً يحتذى».

وأضاف:«حققت الإمارات الكثير من الإنجازات منذ اليوم الأول للاتحاد عام 1971، وذلك على يد المؤسسين، وليكمل المسيرة من بعدهم قيادة رشيدة ذات قدر كبير على استشراف المستقبل».