إنجاز المرحلة الأولى لحماية طريق يبسا العابر بالفجيرة من الصخور

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من المرحلة الأولى لتثبيت وحماية ومعالجة القطوعات الصخرية، لطريق يبسا العابر بالفجيرة، بتكلفة تقديرية بلغت 17 مليون درهم، فيما استغرق المشروع 4 أشهر للتنفيذ والانتهاء منه.

ويربط مشروع طريق يبسا، شارع الشيخ خليفة بطريق مسافي الفجيرة، وطريق الفجيرة خورفكان، حيث يمثل حلقة ربط بين المدن والقرى والطرق الاتحادية، التي تربط الساحل الشرقي بالإمارات الأخرى، ويساهم تطوير الطريق أيضاً في حل المشكلة القائمة فيما يتعلق بتجمع المياه وسقوط قطع صخرية على مسار الطريق، مما يشكل خطورة على مستخدميه.

وانتهت وزارة تطوير البنية التحتية من دراسة هذه الانهيارات الصخرية وتصنيفها على حسب خطورتها، بحيث تم الانتهاء من أكثر المنحدرات حرجاً، كمرحلة أولى التي امتدت على طول كيلومتر من الطريق البالغ طوله 10 كيلومترات

واستعانت الوزارة بشركات عالمية ذات خبرة، فضلاً عن توفر خبرة جيدة بالطبيعة الجغرافية للمنطقة، حيث تم تثبيت الصخور الجبلية بطرق هندسية عالمية، فيما شملت أعمال التثبيت، تشذيب الصخور، وإعادة تشكيل الجبل، وتثبيت مسامير الصخور، فضلاً عن توفير شبكة واقية «نظام الحماية السلبية»، واستخدام الخرسانة المرشوش، وتعزيز حماية الأسوار والحواجز، بالإضافة إلى إيجاد دعامات خرسانية، وحواجز سقوط الصخور.