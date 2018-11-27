«زانها زايد».. فعاليات في نيابة دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت النيابة العامة في دبي باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتنظيم عدة فعاليات وأنشطة في مبناها الرئيس تحت شعار «زانها زايد»، انطلاقاً من حرصها على المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تجسد روح الاتحاد وتعكس مشاعر الانتماء والولاء للوطن ولحكام دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: " يتشاطر الشعب مع القيادة الرشيدة فرحة الوطن في مرور 47 عاماً قدمت خلالها دولتنا نموذجاً فاخراً في القوة والوحدة والتكاتف، فالجميع سواء المواطن أو المقيم يحتفل بحب نابع من القلب بالثاني من ديسمبر بذكرى تأسيس دولة الإمارات وقيام الاتحاد، ويعبر بطريقته عن سعادته بدولة قوية مزدهرة تتسع للجميع.. شاركتهم البناء والنجاح ومنحتهم الأمان والاستقرار.

وأضاف: إن الثاني من ديسمبر تاريخ غالٍ علينا جميعاً، نستذكر فيه الآباء المؤسسين وصانعي الاتحاد ونحتفي بهويتنا وقيمنا الأصيلة، وبحاضرنا وإنجازاتنا الطموحة وبمستقبلنا ورؤيتنا الواعدة.

وقدمت الفرقة الحربية رقصات وأغاني شعبية متنوعة، وتجول موظفو النيابة في المعرض التراثي الذي يقدم منتجات وأكلات شعبية.

حضر فعاليات الحفل المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامون العامون ورؤساء النيابات وأعضاء وموظفو النيابة العامة.