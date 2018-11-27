«التغير المناخي» و«دبي الجنوب» تتعاونان لتنمية إنتاج الأحياء المستزرعة

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي وورلد سنترال «دبي الجنوب»، في مقر المؤسسة في دبي، تستهدف تعزيز ودعم تنمية إنتاج الأحياء المستزرعة.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الوزارة والمؤسسة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق الجهود الرامية لتنمية إنتاج الأحياء المستزرعة باعتبارها أحد الموارد الغذائية وركيزة أساسية في تعزيز التنوع الغذائي المحلي وانعكاسه في دعم التنمية الاقتصادية.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وخليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي وورلد سنترال «دبي الجنوب».

وتعليقاً على التوقيع قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن الإمارات انتهجت دوراً مباشراً لترسيخ مفاهيم الاستزراع الأحيائي بالدولة حيث أنشأت المراكز والهيئات بهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان تنمية مستدامة للبيئة البحرية في الدولة».

وأكّد معاليه: «أن صناعة الأحياء المستزرعة يعتبر من أعمدة التنمية الاقتصادية وأحد الموارد المهمة للدخل وخاصة الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تملك قدرات وخبرات كبيرة على هذا الصعيد ويمكنها أن تتكامل لإيجاد صناعة قوية وراسخة ومنافسة عالمياً».

ومن جهته قال خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي وورلد سنترال: «إن المؤسسة تحرص على تعزيز تعاونها وعملها المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، عبر مبادرات ومشاريع عدة تسهم في تحقيق الاستدامة على مستوى مختلف القطاعات».