«صحة دبي» تتوسع في «توصيل الأدوية للمنازل»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

كشفت إدارة الصيدلة في هيئة الصحة في دبي عن خطة سيتم تنفيذها قريباً للتوسع في خدمة توصيل الأدوية للمنازل لتشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي كانت مقتصرة على المستشفيات فقط.

وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة لـ«البيان»: إن عدد الطلبات التي يتم توصيلها للمرضى في المنازل شهرياً يصل إلى 150 طلباً، متوقعاً أن يتضاعف الطلب على الخدمة في غضون الأشهر القادمة وخاصة بعد إدخال الخدمة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في الهيئة والتي سيصل عددها إلى 18 مركزاً بداية العام المقبل.

وأشار إلى أنه يمكن للمرضى الراغبين في توصيل أدويتهم إلى المنازل، التواصل مع الصيدلاني عن طريق الهاتف أو الإيميل بعد تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك والموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة، منوهاً بأنه سيتم زيادة طرق التواصل الخاصة بهذه الخدمة مستقبلاً.

وأضاف: «إن الأدوية يتم توصيلها حسب الوصفة للمنازل أو المكاتب، خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، مقابل 35 درهماً إذا كان المريض في دبي، و55 درهماً في الإمارات الأخرى، من خلال شركة التوصيل «زاجل» التي تقوم بالتسليم مرتين يومياً طيلة أيام الأسبوع».

وثائق وإجراءات

وحول الوثائق المطلوبة قال مدير إدارة الصيدلة : يجب حضور المريض للمستشفى أو المركز حسب موعد الزيارة المحدد، ووصف الأدوية اللازمة للمريض من قبل الطبيب المعالج من خلال برنامج الصيدلة الإلكتروني، كما ينبغي للمريض الحصول على وصفة طبية سارية المفعول «سواء وصفة جديدة أو إعادة تعبئة وصفة سابقة» في برنامج الصيدلة الإلكتروني، ويمكن طلب الخدمة من قبل الصيدلي .

وهذا يتطلب حضور المريض للصيدلية ثم يتم عرض وتوضيح الخدمة للمريض والتأكد من حصوله على وصفة طبية سارية المفعول، بعدها يقوم الصيدلي بتعبئة نموذج «طلب خدمة التوصيل» الإلكتروني المتوافر على موقع الهيئة الإلكتروني نيابة عن المريض، ثم يتم إرسال نموذج «طلب خدمة التوصيل» للبريد الإلكتروني لقسم الصيدلية المعني ويتم استلام الصيدلي لنموذج «طلب خدمة التوصيل».

أما في ما يتعلق بطلب الخدمة من قبل المريض فيتطلب أن يقوم المريض بتعبئة «طلب خدمة التوصيل» الإلكتروني وإرسال نموذج «طلب خدمة التوصيل» للبريد الإلكتروني لقسم الصيدلية المعني واستلام الصيدلي لنموذج «طلب خدمة التوصيل» ويقوم الصيدلي بالتأكد من صلاحية الوصفة الطبية، ومن ثم يقوم بتحضير الأدوية وتعبئتها وإرفاقها بنسخة من «طلب خدمة التوصيل» ويستلم موظفو «زاجل» ظروف الأدوية مرتين يومياً حسب الجدول الزمني المحدد.

ويقوم موظفو «زاجل» بتوصيل الأدوية للمرضى واستلام رسوم التوصيل مباشرة من المرضى، ويقوم المريض باستلام الأدوية والتوقيع على طلب خدمة التوصيل ويقوم «زاجل» بإرسال تقرير يومي يتضمن عدد خدمات التوصيل ووقت التوصيل وصورة عن جميع طلبات التوصيل الموقعة من المرضى.

كما يقوم «زاجل» بإرجاع الأدوية التي لم يتم توصيلها لقسم الصيدلية في نفس اليوم. حيث لا يتم تخزين أي أدوية مع «زاجل»، وتقوم إدارة الصيدلة بإعداد تقرير شهري بعدد خدمات التوصيل ورفعه لإدارة الشؤون المالية ليتم الحصول على الرسوم المالية المخصصة لهيئة الصحة من «زاجل».