ولي عهد الشارقة يحضر أفراح العويس

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة مساء أمس الحفل الذي أقامه سالم بن محمد العويس بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة علي بن سلطان العويس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

كما حضر الحفل إلى جانب سموه.. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة وحميد بن ناصر العويس وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية ورجال الأعمال والمال وأعيان البلاد والمدعوين.