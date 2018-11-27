سعيد الطاير: نستذكر جهود زايد وراشد في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، تحت شعار «زايد.. بعدك بقلوبنا»، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وموظفي الهيئة.

كما حضر احتفالات الهيئة الدكتورة رفيعة غباش، مؤسس متحف المرأة، وإسحاق الحمادي، المدير العام لشركة «أكوا باور» السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالحميد المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1، والشاعر مصبح علي الكعبي، والشاعر راشد بن غليطة الغفلي، والشاعر السعودي عبدالله بن حجاب بن نحيت، والإعلامي عبدالله إسماعيل، وعدد كبير من المتعاملين الذين حرصوا على المشاركة في احتفالات اليوم الوطني.

وتقدم الطاير بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها.

وأضاف: «في هذا اليوم، نستذكر جهود الآباء المؤسسين، ولا سيما ونحن في عام زايد الذي نحتفل خلاله بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الحديثة، الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونستذكر الجهود التي بذلها مع أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، وبقية الآباء المؤسسين في سبيل توطيد دعائم دولة الاتحاد التي حققت ما عجزت عن تحقيقه العديد من بلدان العالم».

وتضمنت احتفالات الهيئة باليوم الوطني مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التراثية في المبنى الرئيس للهيئة ومكاتب الهيئة في جبل علي، والحضيبة. وتضمنت الاحتفالات مجموعة من الفقرات التراثية والوطنية من بينها جلسة شعرية وفقرة وطنية قدمها أطفال روضة البراءة.

كما تضمنت الأنشطة التراثية عرضاً للعيالة الإماراتية والعرضة السعودية، وركناً للحناء، وركناً للمأكولات الشعبية، ودكاناً شعبياً، وفعاليات وطنية منوعة.