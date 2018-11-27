«كليفلاند كلينك أبوظبي» يبتكر طريقة لسد الفجوة في القصبة الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرى الجراحون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» عملية جراحية طارئة هي الأولى من نوعها لعلاج مريض مصاب ببتر حاد في القصبة الهوائية نتيجة تعرضه لحادث سير، وكان محمد قاسم (عامل توصيل طلبات)، نُقل إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروري وإصابته ببتر كامل في القصبة الهوائية.

قررالأطباء إحالة المُصاب إلى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»،وفور وصوله أجرى الفريق الطبي جراحة معقدة استمرت ست ساعات ابتكروا خلالها طريقة جديدة لم تُستخدم من قبل لسد الفجوة في القصبة الهوائية، حيث وضعوا المريض على آلة الرئة الاصطناعية ثم استخدموا دعامة معدنية لسد الفجوة وإعادة وصل القصبة الهوائية.

وقال الدكتور رضا سويلاماس، رئيس جراحة الصدر في المستشفى: «تعد الجراحة التي أجريناها الأولى من نوعها؛ فعندما نظرنا إلى نتائج التصوير الطبقي المحوري لاحظنا وجود انقطاع كامل لجزء كبير من القصبة الهوائية، لكن لم تتضح لنا درجة الضرر إلا خلال الجراحة، ونظرًا للإصابة الشديدة لدى محمد، كان علينا تطوير نهج جديد لسد الفجوة أثناء وجوده في غرفة العمليات.

وتستغرق جراحة إصلاح التضرر الذي يصيب القصبة الهوائية عادة مدة تصل إلى يومين، لكن الجراحة تمت بعد مرور أربعة أيام على الإصابة».

وأضاف د. سويلاماس: «لم أشهد من قبل حالة تشبه حالة المُصاب،وكنا في صراع مع الزمن، إذ لم يكن لدينا سوى وقت قليل جدًا لإنقاذ حياته.ولحسن الحظ أن كوادرنا الطبية تتمتع بقدر كبير من الخبرة والمؤهلات للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة».