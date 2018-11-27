الحمادي: جائزة «القائد المؤسس» ستشمل الطفولة المبكرة والتعليم العالي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعتزم التوسع في نطاق جائزة «القائد المؤسس» في دورتها المقبلة لتشمل قطاعات الطفولة المبكرة والتعليم العالي، واستحداث فئات جديدة تستوعب الفئات كافة.

وأوضح معاليه أن الدورة الثانية لجائزة القائد المؤسس جاءت بحلة جديدة ومستحدثة تواكب الطموحات، لترسيخ فكر ورؤى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لدى جميع منتسبي الوزارة ليكون ذلك سلوكا ومنهاجا للعمل الجاد المحقق للأهداف المنشودة في الأجندة الوطنية للدولة، وبلغ عدد الفائزين بها 72 من أصل 520 مشاركة قدمت للجائزة.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم الفائزين أول أمس في مسرح كلية التقنية العليا للطلاب بدبي، بحضور قيادات الوزارة والمسؤولين، وعدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والتربويين.

وتوجت الوزارة وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة المهندس عبد الرحمن الحمادي، والشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوسام أفضل وكيل وزارة ومساعد وكيل، كما توجت 23 طالبا وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة، وثلاث مدارس حكومية، وغيرهم من المكرمين.

فئات

قال معالي حسين الحمادي: إن الجائزة استهدفت فئات عدة، منها القطاع المتميز، والمدرسة المتميزة، وأفضل مشروع ابتكاري، والتكريم الخاص، ورصدت لذلك أوسمة التميز على مستوى الوزارة والميدان التعليمي تعزيزا لثقافة الإبداع والابتكار.