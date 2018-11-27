بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات والصين

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي دونغ يونهو رئيس لجنة مدينة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له.

وبحثت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع رئيس لجنة شنغهاي للمؤتمر الاستشاري للشعب الصيني، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتفعيل الزيارات وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرة إلى أن أهمية هذه الزيارة على صعيد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين في إطار خدمة المصالح المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق الرؤى والمواقف خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأثنت معاليها على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الإمارات والصين، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسي والبرلماني، وهو ما تشهد عليه الزيارات المتبادلة العديدة التي قامت بها وفود سياسية وبرلمانية خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام قيادتي البلدين بتنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات بما فيه الخير لشعبي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء علي جاسم أحمد، وخلفان عبدالله بن يوخة عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس وجاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية التي تربط البلدين، وتنمية المشاريع الثقافية المشتركة ودعم الشباب وريادة الأعمال، مشيرة إلى حضارة الصين العريقة، ومشيدة بالدور المهم لمركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين.