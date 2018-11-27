بلدية الفجيرة تبحث تعزيز التعاون مع مقاطعة هاينن الصينية

المصدر: الفجيرة ـ البيان

التقى المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، في مدينة هايكو، شين زومنغ حاكم مقاطعة «هاينن» الصينية في جزيرة هاينن.

ونقل الأفخم تحيات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لزومنج، وتمنياته باستمرار التعاون المتبادل بين الإمارات والصين، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والشراكة الاستراتيجية بينهما التي شملت قطاعات حيوية مختلفة.

وبحث الأفخم مع شين زومنج سبل تعزيز التعاون بين بلدية الفجيرة ومقاطعة هاينن، وسبل مواصلة العمل المشترك بينهما من خلال الزيارات المتبادلة والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات.

وأكد الأفخم أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين تعد نموذجاً للعلاقات بين الدول، إذ حرص البلدان على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بينهما في المجالات كافة، وكان لذلك الأثر الطيب لما تمتلكه الإمارات والصين من عناصر قوة ذاتية لكل منهما، تشكل ثقلاً نوعياً لهما في العالم.

وثمّن الأفخم المستوى الذي بلغته علاقات التبادل الثقافي بين البلدين، مستذكراً في هذا السياق الحضور الثقافي والحضاري للدولة في الصين، عبر عدد من مراكز الإشعاع الحضاري في الصين، وفي مقدمتها مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ومسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة نينغشيا الصينية، الذي يعد واحداً من أكبر المساجد في الصين.

شهد اللقاء حضور شخصيات صينية قيادية وثقافية من الصين ومقاطعة هاينن.