دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تستذكر إنجازات المؤسس

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مقرها الرئيسي باليوم الوطني الـ 47 لذكرى تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، ويأتي هذا الاحتفال الذي نظمته الدائرة تحت شعار «هذا زايد هذه الإمارات» بالتزامن مع سلسلة الاحتفالات التي تشهدها كافة مدن ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، خلال كلمته: نحتفل بالعيد الوطني السابع والأربعين، وأستغل هذه الفرصة الغالية على قلوبنا جميعا كي أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية على قلب كل إماراتي لما تحمله من معاني الوحدة والتكافل والتضامن بين كافة سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة المعطاء.