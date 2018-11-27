توجّه لتعميم مشروع نور أبوظبي على مستوى الإمارة

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل مشروع نور أبوظبي الذي يستهدف استبدال الإنارة التقليدية الحالية في أبوظبي إلى إنارة (LED) الموفرة للطاقة، وذلك ضمن إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة. ويتضمن مشروع «نور أبوظبي» تركيب وتشغيل وصيانة وتمويل ما يقرب من 43 ألف وحدة إنارة، وتصميم وتوريد وتركيب وتمويل نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة.

وقال المهندس حمد محسن عبدالله من قطاع البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر الإنارة السنوي الذي نظمته البلدية أمس إن المشروع حاليا في مرحلة طرح المناقصة ولدى تنفيذه على مستوى جزيرة أبوظبي هناك توجه لتعميمه على مستوى الإمارة.

وأضاف إن المشروع سيتم طرحه للمناقصة وسيستغرق إنجازه 12 شهرا، مع مدة تشغيلية تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح أن المشروع ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة في العمليات، ومن خلال المشروع يتم إشراك القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وتشغيل بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، وغيرها من المشاريع الحيوية.

وبين المهندس عبدالله أن المشروع يهدف إلى تقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تقليل مصاريف الصيانة والتشغيل، كما يهدف إلى تحقيق وفر إضافي في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية إلى جانب إدخال تكنولوجيا «LED» الأمر الذي سيؤدي للحصول على عدة منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية.

وخلال مؤتمر الإنارة السنوي الذي تختتم أعماله اليوم، أكد المهندس سامي الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور البلدية في مجال الإنارة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الإضاءة المنتشرة على الطرق والجسور والأنفاق، وإضاءة مناطق المشاة، والساحات والحدائق العامة.