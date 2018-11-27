«اتحادية الكهرباء» تحتفل في دبا الفجيرة

المصدر: دبا الفجيرة - البيان

احتفلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، باليوم الوطني (47) للدولة، في فرعها الرئيس بدبا الفجيرة، بحضور المدير العام، محمد صالح، ومديري الدوائر والإدارات والموظفين، ووسط أجواء وطنية وتراثية مميزة.

وقدم صالح التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.