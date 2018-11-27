بطاقة «نول» لسداد قيمة المشتريات متاحة في متاجر اللولو

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن بإمكان حاملي بطاقة نول الآن استخدامها في دفع قيمة مشتريات التجزئة في (14) من متاجر اللولو، وذلك عبر منصة ميركوري للدفع، وهي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. وستكون هذه الخدمة متاحة في جميع منافذ التجزئة التابعة لمتاجر لولو في إمارتي دبي والشارقة.

حيث سيتمكن مستخدمو بطاقات نول في دبي من إجراء عمليات دفع سلسة وسريعة للمشتريات باستخدام بطاقاتهم لدى متاجر التجزئة هذه، التي تتوافق مع خدمات نقاط البيع في منصة الدفع بالإضافة إلى استخدامها في التنقل.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «تشكّل هذه المبادرة خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف هيئة الطرق والمواصلات في إسعاد مستخدمي بطاقات نول في إمارة دبي وذلك من خلال تمكينهم من تنويع استخدامات البطاقة.

كما تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مبادرة (المدينة الذكية)، التي ستجعل من دبي واحدة من أذكى المدن على مستوى العالم وذلك من خلال توفير تقنيات متطوّرة تسهّل على الناس الاستفادة من باقة الخدمات المتنوّعة، التي يستخدمونها بشكل يومي».

وأضاف العوضي: يعتبر فتح المجال أمام الناس من مختلف فئاتهم الاجتماعية لاستخدام بطاقات نول في تلبية احتياجاتهم ودفع قيمة المشتريات، مبادرة تنسجم تماماً مع الغاية الاستراتيجية الثالثة من غايات هيئة الطرق والمواصلات وهي (إسعاد الناس).

وسعت الهيئة لإيجاد أفضل الوسائل التي تجعل الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة سعداء، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين والسائحين والزائرين عبر تزويدهم بحلول أكثر سلامةً وتطوراً وأماناً، لتحسين مستوى حياتهم وجعلها أكثر سهولةً وراحة. ولتحقيق هذا الهدف، تتعاون الهيئة بشكل مستمر مع شركات ومؤسسات عالمية مرموقة.

من جهته، قال أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة لولو: «يسُعِدُنا أن نعمل جنبا إلى جنب مع هيئة الطرق والمواصلات في تحقيق هذه المبادرة الرائعة، التي بالتأكيد ستجعل التسوّق في متاجر اللولو أسهل وأكثر راحة لسكان دبي والشارقة».