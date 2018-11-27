الصيد البحري غير القانوني يتسبب بنفوق 20 بقرة بحر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

عثرت فرق التفتيش البحري التابعة لهيئة البيئة ــ أبوظبي على 6 أبقار بحر نافقة، وذلك على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت، ومع اكتشاف حالات النفوق الجديدة يرتفع بذلك عدد أبقار البحر النافقة منذ بداية العام إلى 20 حالة بالمقارنة بـ 15 حالة نفوق سجلت في عام 2017 بنفس الفترة. ولقد تم الكشف عن أبقار البحر النافقة خلال دوريات التفتيش البحري والساحلي التي تقوم الهيئة.

وتشير نتائج التحقيق والتشريح الذي أجرته الهيئة إلى أن السبب الأكثر احتمالاً للوفاة هو تعرضها للاختناق بعد وقوعها بشباك الصيد التي يتم استخدامها بشكل مخالف لتشريعات الصيد وبطريقة غير مستدامة من قبل بعض الصيادين.

و تشكل حالة النفوق التي تم رصدها خسارة كبيرة لأبقار البحر. وتعتبر أبوظبي موطناً لثاني أكبر تجمع لهذا النوع الهام والمعرض للانقراض في العالم، والذي يصل أعدادها إلى حوالي 3000 بقرة بحر.