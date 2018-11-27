شرطة دبي تنفّذ تمريناً للتعامل مع الأزمات والكوارث

المصدر: دبي - البيان

نفّذت شرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في وزارة الداخلية والدفاع المدني بدبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، تمريناً وهمياً مشتركاً للتعامل مع حوادث الأزمات والكوارث وذلك في منطقة مدخل قناة دبي المائية.

ويهدف تنفيذ التمرين إلى اختبار الإجراءات والمعايير المعتمدة وذات الصلة بالحفاظ على المستوى العالمي الذي تتمتع به دبي ومعالمها ومرافقها العامة من ناحيتي الأمن والسلامة، بالإضافة تعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية من الجهات الأمنية المختلفة والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الجاهزية التامة.

ونفذ المشاركون في التمرين الوهمي 4 فرضيات، الأولى تتمثل في التعامل مع حادثة هطول أمطار غزيرة في منطقة جريان أودية وانجراف 7 مركبات وفقدان أشخاص، فيما الفرضية الثانية فتمثلت في التعامل مع هطول أمطار غزيرة وحدوث التماس كهربائي في مصنع.

وتمثلت الفرضية الثالثة في التعامل مع حادثة هطول أمطار غزيرة في منطقة صناعية تسببت في تجمعات مياه وأضرار، فيما الفرضية الأخيرة فتم التعامل مع فرضية سقوط أمطار والتسبب في جرف التربة إلى أحد الشوارع ووقوع وفيات وإصابات.