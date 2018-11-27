إدارة ترخيص السائقين بالظفرة تعرّف بخدماتها الإلكترونية والذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة ترخيص السائقين والآليات بمنطقة الظفرة، حملة تسويقية في كل من: مركز تم في غياثي، والرويس في الرويس مول، ومركز تم في المرفأ، للتعريف بخدماتها الإلكترونية والذكية.

وأكد العقيد سيف المزروعي مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات بمنطقة الظفرة، في مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، أهمية تعريف المتعاملين بالخدمات الإلكترونية، وتقديم النصائح والإرشادات التي تساعدهم في الحصول على الخدمة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل قام بشرح الإجراءات للجمهور، وتوضيح آلية استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية المتوفرة في تطبيق شرطة أبوظبي، وغيرها من خدمات شرطة أبوظبي الذكية، والتي توفر على المتعاملين الوقت والجهد، باتباع خطوات سهلة.