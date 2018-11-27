«الأمومة والطفولة».. استراتيجيات وبرامج تدعم رعاية وتمكين الأسرة

المصدر: أبوظبي - وام

نجح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط التي تدعم الأم والطفل وتوفر كل الوسائل والإمكانيات التي يتحقق لهم فيها الرعاية الكاملة وإيجاد البيئة السليمة لتنشئة الطفل على القيم المجتمعية الأصيلة.

وأحاطت القيادة الرشيدة للدولة برعايتها الأم وأطفالها بهدف حمايتهم وتقديم كل ما من شأنه أن يساعدهم على تخطي الصعاب والوصول إلى أهدافهم وليشاركوا في مسيرة التنمية في البلاد.

استراتيجيات

وسعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، منذ أن تم إنشاء المجلس في عام 2003 إلى وضع الاستراتيجيات التي ترقى بالأم والطفل إلى مستويات متقدمة وكان آخرها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق أصحاب الهمم 2017 - 2021 وهي الآن بصدد إصدار خطة استراتيجية وطنية أخرى تجعل من الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع.

وكانت أهم الخطوات المتقدمة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هذا العام الإعلان عن نتائج جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة التي كانت قد أعلنت عنها في 20 نوفمبر 2016 عندما عقد منتدى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة وأطلقتها في 20 نوفمبر 2017 وامتدت لغاية هذا العام بعد أن تقدم المشاركون فيها بدراساتهم وأبحاثهم المتعلقة بالأمومة والطفولة وتم اختيار الفائزين من المشاركين وأعلنت سمو «أم الإمارات» عن هؤلاء وكرمتهم لدورهم الكبير في إثراء المكتبة الإماراتية بمثل هذه الأبحاث التي تفيد الأم والطفل.

دور

وبلغ عدد المكرمين 6 شخصيات ممن لهم دور في رعاية الطفولة والاهتمام بالأم، كما تم تكريم 11 فئة فائزة بجائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة ممن كانت لهم إبداعات وتميز في الأبحاث التي تفيد الأم وأطفالها ورعاية أصحاب الهمم.

ويعتبر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المرجع الأساسي لصانعي القرار في مجال الأمومة والطفولة في الدولة ويعمل على تشجيع الدراسات ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة وتشجيع الإنتاج الفني والأدبي للأطفال والأمهات، وتوجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو إنشاء مشروعات تعلم على رعاية الأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للأطفال والأمهات.

ويمثل المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية والدولية وفي المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأمومة والطفولة.

عنوان المستقبل

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حينها أن الطفل هو عنوان المستقبل ويستحق منا جميعاً أن ندعمه ونهيئ له كل الفرص لينشأ في بيئة سليمة واحتضنت دولة الإمارات وما زالت الطفل وهي التي أولت ومنذ تأسيس الاتحاد المبارك اهتماماً كبيراً بالطفولة باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي فأمنت له أفضل سبل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية باعتبار أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس.

ونظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فعاليات بهذه المناسبة استهدفت تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وفهم مسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع ونالت هذه الفعاليات إعجاب وتقدير من حضرها وشاهدها.

وقامت الأمينة العامة للمجلس في الثلث الأخير من شهر أكتوبر بزيارة للمملكة العربية السعودية عقدت خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من القيادات والهيئات النسائية السعودية ومكتب اليونيسيف لدول الخليج العربي في الرياض.

عرفان

ورحب مجلس شؤون الأسرة السعودي بوفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الإماراتي، حيث أكد أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لها جهد مقدر في رعاية الأم وأطفالها حتى غدت دولة الإمارات رائدة في هذا المجال وأصبحت بفضل هذه الجهود صديقة للأم والطفل في المنطقة والعالم.

اهتمام

كان إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تخصيص يوم في السنة للاحتفال بالطفل الإماراتي وهو 15 من مارس محط اهتمام كبير لاقى مشاركة وتشجيعاً واسعين من المؤسسات الوطنية المجتمعية ومن كل قطاعات الدولة.