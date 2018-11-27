بنك نور يتبرّع بمليون درهم إلى صندوق الفرج

المصدر: أبوظبي - البيان

سلّم بنك نور شيكاً بقيمة مليون درهم إلى صندوق الفرج في إطار مُبادراته للاحتفاء بعام زايد، وانسجاماً مع استراتيجيته في دعم المشاريع الإنسانية الخيرية التي تحفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلّم صقر ناصر لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي للصندوق، شيك التبرّع من جون لوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لبنك نور، وذلك بحضور عدد من المديرين العاملين في الصندوق ومديرين من البنك.

وأشاد صقر النعيمي بهذا الدعم السخي والكريم الذي قدّمه بنك نور، والذي يُسهم في دعم مسيرة الصندوق الخيرية، والمُساعدة في تسديد الديون عن عدد كبير من النزلاء لتخفيف فترة احتجازهم وعودتهم إلى أسرهم وبدء حياة كريمة لهم ولأطفالهم، مؤكداً أن عام زايد الخير 2018 كان عاماً مثمراً مليئاً بالإنجازات المُميّزة، من خلال الأيادي البيضاء لرجال الأعمال وفاعلي الخير والكثير من المؤسسات الخيرية الوطنية والحكومية.

ومن جانبه، قال جون لوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «يهدف بنك نور من خلال المساهمة بمبلغ مليون درهم إلى صندوق الفرج، إلى دعم السجناء وعائلاتهم. ونأمل بأن تُمكّنهم هذه الأموال من تلبية احتياجاتهم الأساسية».