مسؤول أممي: الإمارات نموذج عالمي رائد في بناء العقول

المصدر: أبوظبي - البيان

وصف القاضي الدكتور حاتم علي ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دولة الإمارات بأنها تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في بناء العقول وتمكين الشباب.

وقال على هامش انطلاق أعمال «قمة أقدر العالمية» في أبوظبي أمس: «إننا في الأمم المتحدة نعتز بشراكتنا مع دولة الإمارات في العديد من المجالات، ومنها مكافحة الجريمة وتعزيز الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة وتتألف من 17 محوراً».

وعن التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور حاتم فؤاد علي: «إن تعاوننا مع دولة الإمارات لتنظيم قمة أقدر العالمية يهدف لتوفير منصة مثالية من أجل تبادل الحوار والنقاش بين مختلف المشاركين لتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات».

وأضاف: «نتوجّه بالشكر إلى دولة الإمارات على جهودها الرائدة بشكل سنوي من أجل تنظيم هذا الحدث العالمي، الذي يوفر حواراً هادفاً يسهم في تبادل السياسات والاستراتيجيات بين الخبراء المشاركين من مختلف الدول».

وأشار إلى أن القمة تتطلع إلى الخروج بتوصيات من أجل تمكين المجتمعات لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين للتنمية المستدامة. وتوجّه المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر إلى دولة الإمارات على رعايتها للمكتب واستضافتها له في العاصمة أبوظبي، وذلك تأكيداً على رغبتها في دعم باقي دول المنطقة، وتقوية دفاعاتها المعنية بمكافحة التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة.