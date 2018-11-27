شرطة أبوظبي تدرب العاملين في المؤسسات على الإسعافات الأولية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي، مبادرة «الخير يعم» ضمن مبادرات عام زايد والتي تركز على تدريب عدد من العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية على إجراء الإسعافات الأولية في التعامل مع الإصابات والحالات المرضية، وتمكينهم من تقديم الرعاية الصحية الطارئة لتقليل المضاعفات لحين وصول طواقم الإسعاف.

وتأتي المبادرة في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز العمل الإنساني والاهتمام بفئاته وشرائحه المختلفة ومن منطلق حرصها على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» (الحكمة /‏‏ الاحترام /‏‏ بناء الإنسان /‏‏ الاستدامة). وقال العقيد زايد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة، إن المبادرة تجسد مفهوم العمل الإنساني وتفعيل المسؤولية المجتمعية بهذا الجانب، حفاظاً على سلامة الجميع.