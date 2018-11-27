مشاركة مرضى مستشفى خليفة الاحتفال

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان زيارة إلى مستشفى خليفة بعجمان؛ لمشاركة المرضى في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 47، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على مشاركة كافة أفراد المجتمع فرحتهم باليوم الوطني، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

ترأس الوفد العقيد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة، يرافقه العقيد الشيخ عبد الله سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، والمقدم عبد الله يوسف العوضي رئيس قسم مسرح الجريمة، والرائد أحمد محمد صالح مدير فرع التدريب، وعدد من الضباط والأفراد بالشرطة.

وقام الوفد بجولة على نزلاء المستشفى وقدموا الهدايا لهم والتهنئة باليوم الوطني.