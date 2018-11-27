أنشطة تفاعلية باحتفال حديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف حديقة «أم الإمارات» احتفالية خلال إجازة اليوم الوطني الـ47 اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر إلى الأحد 2 ديسمبر، تشتمل على مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والترفيه العائلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكجزء من الاحتفالات، سيتم تزيين الحديقة بالكامل بأعلام الدولة، واستضافة «قرية تراثية» تقدم الحلويات الإماراتية التقليدية، وسيتم فيها تقديم عرض للتراث الإماراتي الأصيل من رياضة الصيد بالصقور، وحرف الغوص، والسدو، والتلي وعروض العيالة التقليدية.

كما تستقبل حديقة أم الإمارات «بازار اليوم الوطني» في حديقة الأطفال ويتضمن سوق بازار وعروض الفلك ومجموعة متنوعة من ورش العمل الحرفية والعلمية للأطفال وعربات الطعام.