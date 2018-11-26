محمد بن راشد يطلق مشروع جميرا

المصدر: البيان الالكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم "مشروع جميرا" بمبادرة من "براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويتم تنفيذه بالشراكة مع "هيئة الطرق والمواصلات في دبي"، و"بلدية دبي"، و"دائرة السياحة والتسويق التجاري"، و"مجلس دبي الرياضي".

واعتمد سموه شعار "مشروع جميرا" الذي يتضمن العديد من المبادرات والأنشطة للاحتفاء بشارع جميرا لارتباط هذا الجزء من الإمارة بتاريخها ولكونه شاهدا على تطور دبي وجسراً يربط ماضيها بحاضرها.

ويهدف المشروع لتحويل منطقة جميرا لوجهة ثقافية ونقطة جذب للمبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب، كما يتضمن مجموعة من الأعمال الإبداعية ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والمجتمعية لإبراز القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لهذا الجزء من دبي.

ويشمل مشروع جميرا تنفيذ 30 عملاً فنياً بالتعاون مع 30 فناناً إماراتياً وعربياً وعالمياً وتغطي 30 موقعاً على امتداد شارع جميرا، تأكيدا على المكانة العالمية لهذا الشريان الحيوي وتعكس الجداريات نهج دبي في الحفاظ على روح الأصالة والمعاصرة.

ويترجم المشروع أهمية هذه المنطقة الحيوية التي تقع في قلب المدينة وتمثل بمكوناتها المختلفة قيمة سياحية ومجتمعية وتاريخية كبيرة وتشكل الأعمال الإبداعية التي سينفذها "براند دبي" في إطار المشروع بالشراكة مع "هيئة الطرق والمواصلات" و"بلدية دبي"، جانباً مميزاً من المشروع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: نثمن أسلوب العمل المبدع الذي يجمع بين الجهات الحكومية في دبي ويعزز قدرتها على تقديم مبادرات نوعية تواكب التقدم المستمر للمدينة وتدفعه إلى الأمام... ونريد الإبداع حاضراً في كل مبادراتنا ومشاريعنا... وتشجيعنا للأفكار المتميزة لا حدود له.

وأضاف سموه : هدفنا أن نجعل دبي متحفاً يطالع فيه العالم ملامح سباقها مع الزمن في مضمار التنمية... فالإمارات ستظل نموذجاً للتطوير الهادف لسعادة المجتمع... وقدوة في تحفيز الفكر غير التقليدي بين أفراده وإتاحة المجال أمام كل طاقة خلّاقة تسهم في تعزيز مسيرتنا نحو المستقبل.

وأكدت منى المري،المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن طرح براند دبي لمبادرة مشروع جميرا يأتي تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتحويل دبي إلى متحف مفتوح، و المشروع يجمع الأنماط الإبداعية في كيان واحد وإلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية حرصنا على مشاركة سكان جميرا في هذا المشروع.