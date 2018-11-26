بلدية الشارقة تبذل جهوداً آنية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

المصدر: الشارقة ــ البيان

بذلت بلدية مدينة الشارقة جهوداً كبيرة منذ ساعات الفجر الأولى للتعامل مع تجمعات المياه في ظل أمطار الخير التي تشهدها الدولة، ومتابعة جميع الحالات الطارئة، حيث رفعت البلدية درجة الاستعداد للتعامل مع جميع الملاحظات والبلاغات عبر الخط الساخن على الرقم 993، وتعاملت جميع فرق البلدية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بسرعة آنية في مناطق تجمع المياه في الشوارع والميادين وكل المناطق الأخرى، حرصاً منها على سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار، أن البلدية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع تجمعات المياه في ظل الأمطار الغزيرة، حيث انتشرت جميع الفرق في الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق السكنية، وبدأت منذ بداية هطول الأمطار في مباشرة عملها، وتزويدها بأكثر من 200 آلية ومضخات السد المتنقلة ذات الجاهزية الكبيرة والقدرة العالية على التعامل مع أكبر تجمع للمياه، كما تم تزويد جميع العاملين في الميدان باللباس اللازم ومعدات الأمن والسلامة، وواصلوا عملهم بجهد وكفاءة في كل المناطق وعلى مدار الساعة من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، وتفادياً لأية أضرار يمكن أن تنجم عن تجمعات الأمطار.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية قامت بتشكيل 3 لجان لمتابعة كل الحالات من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة وأسطول آليات حديثة ذات جودة وكفاءة عالية، ساهمت جميعها في سحب المياه ومساعدة أفراد الجمهور في سحب مركباتهم المتعطلة على الطرق، وخصوصاً حافلات المدارس، وتسيير حركة السيّر مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى تجمعات كبيرة من المياه لغاية سحبها جميعها.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن فرق العمل عملت بجهد كبير بإشراف من بعض مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المتواجدين في الميدان، لمتابعة كل ما يتعلق بسلامة أفراد المجتمع من سحب مياه الأمطار وإزالة العوائق، مشيراً إلى أن فرق العمل انتشرت في الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة وفق الخطة الموضوعة وبناء على تنبؤات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وهبوب رياح شديدة مصحوبة بالبرق والرعد على المنطقة، وتم تزويدها بالمعدات اللازمة، وباشرت منذ ساعات الفجر بفتح الشوارع والمناطق المنخفضة وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف المياه، والتعامل مع جميع بلاغات الخط الساخن وطوارئ إدارة الصرف الصحي والبلاغات الواردة من غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفي ذات السياق أكد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن الخط الساخن يتلقى جميع البلاغات على مدار الساعة، وقام بالتعامل مع كل ما ورد إليه، بسرعة من خلال التواصل المباشر مع فرق البلدية في الميدان.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، فضلاً عن ضرورة تثبيت الرافعات البرجية والتأكد من اشتراطات السلامة في المواقع قيد الإنشاء، وضرورة التواصل مع الخط الساخن على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات.