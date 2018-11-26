شرطة الشارقة تشدد الإجراءات الأمنية في منطقتي الفاية والبداير

المصدر: الشارقة ــ البيان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعزيز السلامة، والأمن في المناطق السياحية البرية، وحماية الأرواح، والممتلكات العامة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أنها سوف تبدأ واعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل بتطبيق إجراءات رادعة في جميع المناطق السياحية البرية، وخاصة منطقتي الفاية، والبداير الصحراويتين بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة ضد السلوكيات السلبية المتمثلة في القيادة بطيش، وتهور، والاستعراض بالسيارات، والدراجات النارية، والرباعية التي تشكل خطورة على سلامة قائديها، وقيادة المركبات، والدراجات النارية غير المرخصة، وحجز المركبات المزودة، والمركبات التي تضر بالبيئة الصحراوية، ومنع كافة الممارسات الخاطئة، التي يقوم بها بعض الشباب، والتي تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين وسلامتهم، بالإضافة إلى السلوكيات، التي تخدش الحياء العام، وتشكل خروجاً على أعراف المجتمع وتقاليده.

ويأتي تطبيق هذه الإجراءات في أعقاب عدد من الحوادث البليغة، التي تعرض لها مرتادو هذه المناطق من الشباب خلال الفترات القليلة الماضية، والسنوات السابقة، والتي تسببت في إصابة عدد منهم بإصابات بليغة كادت تفضي بهم إلى الموت وفق ما صرح به العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والذي أكد أن توجيهات صدرت لكافة الإدارات المعنية بشرطة الشارقة، والوحدات العاملة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بتشديد الإجراءات على المناطق المذكورة، ومنع أي ممارسات، أو سلوكيات تشكل تهديداً لسلامة، وحياة مرتادي المنطقتين المشار إليهما، ومخالفة كل من يجرؤ على القيام بمثل هذه الممارسات الخطيرة، وما تسببه من أذى لمرتكبيها، وإزعاج وتهديد لسلامة مرتادي هذه المناطق من الأسر، وأفراد الجمهور الذين يفضلون الاستمتاع بقضاء أوقاتهم في هذه المناطق خلال فترة الطقس المعتدل.

وأضاف العميد بن عامر، أن عقوبات مشددة سوف توقع على المخالفين، بما في ذلك مصادرة، وحجز المركبات، والدراجات النارية المستخدمة في هذه الممارسات، وتوقيع المخالفات، والغرامات على مرتكبيها.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور بصفة عامة، ومرتادي المناطق البرية على وجه الخصوص، إلى التعاون معها في تطبيق التوجيهات الصادرة بشأنه، والامتثال التام بالقوانين، واللوائح المرورية التي تضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.