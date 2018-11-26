حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 205 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 205 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام وذلك بمناسبة إحتفالات الدولة باليوم الوطني 47 ويوم الشهيد .

ويأتي هذا الأمر في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصه أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم ، وتكريساً لروح التسامح التي يحرص سموه على أن تظل سمة من سمات المجتمع الإماراتي وكذلك فإن من شأن هذا القرار أن يبعث في نفوس المفرج عنهم روح التفاؤل بالمستقبل ويكون دافعاً لتقويم سلوكهم، فضلاً عما يشكله من حافز لغيرهم من المحكوم عليهم للاقتداء بهم ونيل مثل هذا العفو مستقبلاً.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة .

وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع وحرص سموه على إدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم داعيا من شملهم العفو إلى إخلاص النوايا لبذل قصارى جهدهم في الالتزام بالسلوك القويم والعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين والاجتهاد في كل مايعود عليهم وذويهم بحياة ومستقبل أفضل.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أمره السامي الذي ادخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها .. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.