«خميس المزينة 33 عاماً من العطاء».. كتاب يوثق إنجازات الفقيد

المصدر: دبي - البيان

في لمسة وفاء لإنجازاته وعطائه اللا محدود في خدمة الوطن، وقّع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كتاباً خاصاً، بعنوان «خميس المزينة 33 عاماً من العطاء» يوثق إنجازات المغفور له بإذن الله، الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام السابق لشرطة دبي، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ.

واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومحمد نجل الفقيد الفريق خميس مطر المزينة.

وأكد اللواء المري أن إصدار الكتاب جاء بمبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، من أجل توثيق إنجازاته الكبيرة، وعطائه في خدمة الوطن، مؤكداً أن الفريق المزينة، يملك معزة خاصة في قلوب كل من عاصروه واستفادوا من خبرته في العمل الشرطي، على مدار 33 عاماً، كرّسها في خدمة وتعزيز الأمن، وتحقيق الريادة والتميز في شرطة دبي.

عرفان

ووقّع اللواء المري على النسخة الأول من الكتاب، وأهداها إلى نجل الفقيد خميس مطر المزينة، مؤكداً أن إنجازات الفقيد ستبقى محفورة في تاريخ العمل الشرطي في دبي، وأن هذا الكتاب هو لمسة وفاء لقائد كان حريصاً على خدمة وطنه، وبذل كل جهده من أجل رفع مستوى العمل الشرطي.

من جانبهم، أشاد مساعدو القائد العام لشرطة دبي، بإنجازات الفريق خميس مطر المزينة في خدمة الوطن، مؤكدين أنه كان رجل أمن من الطراز الأول، ورجلاً يُحتذى بمسيرته في العمل الشرطي، وأنه كان حريصاً كل الحرص على الإخلاص والتفاني في واجباته، من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وجعل مدينة دبي المدينة الأكثر أمناً والأكثر تميزاً عالمياً.