«طرق دبي» تفوز بجائزتي تميز إقليميتين في إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزتين شرق أوسطيتين في مجال التميّز في إسعاد المتعاملين خلال المؤتمر الأميركي لأسبوع تجربة المتعاملين في الشرق الأوسط، الذي نظّمته شركة آي كيو بي سي (IQPC) وسط مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من عدد من دول العالم ومن مختلف قطاعات الأعمال، واندرجت الجائزتان ضمن فئة أفضل قائد إدارة التغيير في تجربة المتعاملين (أحمد محبوب)، وفئة الاستخدام الأمثل للتقنيات من أجل المتعاملين.

اعتزاز

وأعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، عن سروره واعتزازه بهذا الفوز خلال إهدائه الجائزتين من قِبَلِ يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، وأحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لإسعاد المتعاملين في الهيئة.

مؤكداً أن هاتين الجائزتين تعكسان سعي الهيئة للوصول بإسعاد ورضا المتعاملين إلى أعلى المعدلات، وهو ما يمثل إحدى الغايات الاستراتيجية المهمة وهي (إسعاد الناس)، مشدداً على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا المستوى الراقي من الأداء.

وبدوره، عبّر أحمد محبوب، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات عن بالغ سروره وسعادته لحصول الهيئة على هذه الجائزة القيّمة، التي تُعتَبرُ تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في الهيئة في سبيل توسيع وتعزيز قطاع المواصلات العامة والبنية التحتية لتقنية نظم المعلومات الجغرافية، التي تلعب دورا أساسيا وحاسما في إسعاد الناس من خلال تعزيز الخدمات المقدمة في هذا القطاع للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.