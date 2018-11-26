44 عرساً تنظمها «تنمية المجتمع» سنوياً ضمن «كوِّن أسرة»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت منى عجيف الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، في وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان»، أنه سيتم تنظيم 44 عرساً سنوياً، ضمن مبادرة «كوّن أسرة إماراتية»، لافتة إلى أن ذلك يأتي لمن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة الزواج، ودعماً لهم حتى تكوين أسرة جديدة، بما يدعم مؤشر الأجندة الوطنية والتلاحم الأسري والمجتمعي، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع.

تطبيق إلكتروني

وأضافت إنه سيتم تصميم تطبيق إلكتروني للمبادرة بهدف التسهيل والتيسير على الشباب، والاطلاع على المعلومات والاشتراطات والخدمات التي توفرها، مبينة أن الوزارة تسعى إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وذلك عبر تقديم الدعم المعنوي والمادي للشباب المقبلين على الزواج، وأن الوزارة ستكون معنية بالإشراف على تنفيذ هذه الأعراس والتأكد من تنظيمها بالشكل اللائق، مؤكدة سعي الوزارة نحو تحقيق التماسك الأسري، ودعم مؤشرات الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز مفاهيم بناء الأسرة بما يضمن بناء أسر سعيدة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية.

وقالت عجيف إن هناك اشتراطات يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة «كون أسرة» تشمل، التزام مقدم الطلب وزوجته حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة قبل التقدم بالطلب، واستيفاءه الوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، إلى جانب، ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، وألا يكون متزوجاً إلا في الحالات التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق.

وثائق واشتراطات

وتابعت أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، إلى جانب ضرورة أن يكون الزوج ممن لا تنطبق عليهم شروط منحة الزواج، وأن يتقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة من المستفيدين، تتضمن صورة عن عقد الزواج المصدق من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للعروسين، ويمكن لمقدم الطلب الحصول على خدمات المبادرة عن طريق إرسال نموذج لإدارة منح الزواج في الوزارة، يرفق به كل الوثائق والمستندات المطلوبة، أو الحضور شخصياً لمقر الوزارة.

ولفتت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها مع الوثائق والمستندات المطلوبة، ومن ثم اعتماد الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وفق الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، وسيتم تحديد تاريخ حفل الزواج بالتنسيق مع الإدارة المعنية والمستفيد حسب كل إمارة، وأولوية التسجيل وطلب الخدمة.

وأشارت إلى أن هناك شراكة بين وزارة تنمية المجتمع وجمعية الإحسان الخيرية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021، التي تهدف إلى تحقيق العيش الكريم، ورفاهية الإنسان، وضمان توفير الخدمات الاجتماعية بصورة مبتكرة ومستدامة، وبجودة عالية، علاوة على تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات النفع العام، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.