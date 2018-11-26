محمد الشرقي: المولد النبوي محطة نستذكر فيها قيم نبينا في التسامح والسلام

المصدر: الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت تحت رعاية سموه مساء أول من أمس على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً: «إن الاحتفال بهذه المناسبة الطيبة تشكل محطة لنستذكر السيرة المباركة لنبينا الكريم، وقيمه في المحبة والتسامح والتآخي والسلام وبناء الإنسان والتكافل بين الأمم، التي لطالما شكلت دستور عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونموذجاً يحتذى به أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومضت على نهجه القيادة الحكيمة للدولة».