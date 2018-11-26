احتفالية كبرى لـ«الفجيرة للثقافة» بيوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في 29 نوفمبر الجاري ولغاية 1 ديسمبر، برنامج الاحتفاء بيوم الشهيد والاحتفالات الكبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «قصائد في حب زايد»، وذلك في القرية التراثية بمنطقة مضب في الفجيرة، وتحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس الهيئة.

ويتضمن البرنامج فعاليات تعبر عن روح المناسبات الوطنية متمثلاً بإيلائها الاهتمام الذي تستحق كونها الضوء الذي تجتمع عنده القلوب والأفئدة، وذلك من خلال المشاركات والمبادرات الجماعية التي تساهم فيها الدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في إمارة الفجيرة.

وقد وضعت الهيئة البرنامج موزعاً على الأيام التي يتضمنها يوم 29 نوفمبر عند الساعة الثامنة مساءً، الاحتفاء بـ«يوم الشهيد».

وفي 30 نوفمبر عند الساعة الرابعة عصراً، يقدم «الكرنفال التراثي الإماراتي الكبير». وفي 1 ديسمبر تستمر الفعاليات التراثية التي تقدمها فرق الفنون الشعبية والفلكلورية.