«نادي الإمارات» يحتفي بالفجيرة عبر «مسيرة وطن»

المصدر: الفجيرة - البيان

تواصلت احتفالية اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في نادي الإمارات، بفعاليات تمتد لمدة 7 أيام، حيث يحمل كل يوم من أيام الفعاليات، اسم إمارة من إمارات الدولة السبع، إشارةً إلى روح الوحدة والتضامن للشعب الإماراتي.

وتضمن اليوم الثاني، الذي حمل اسم إمارة الفجيرة، تحت شعار (الفجيرة العراقة)، وأقيم خلاله معرض مسيرة وطن، وضم صوراً من مسيرة الاتحاد، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

حضر البرنامج محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر من جانب اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عبد الرحمن نقي وفاطمة المعمري أعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من أعضاء الاتحاد، منهم الدكتور حبيب غلوم، وعدد من السياح والمهتمين من أفراد المجتمع.

شكر

وتقدمت إدارة نادي الإمارات، بخالص الشكر والتقدير لمنظمي الحدث الثقافي، وإدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على المشاركة المميزة واللافتة، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات الغالية.