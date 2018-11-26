نورة الكعبي: دولة الاتحاد تواصل صنع المستقبل على أرض حاضرنا المزدهر

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد، أن دولة الإمارات نجحت في بَثّ قيم الاتحاد التي أرساها زايد، والتي انعكست في الاهتمام ببناء المواطن وتطوير قدراته، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، وما زالت مسيرةُ الاتحاد تتقدمُ، برؤية قيادتِنا الرشيدة، التي تسعى لصنعِ المستقبلِ على أرضِ حاضرنا المزدهر، وتتطلعُ إلى الريادةِ وتحقيق المزيد من الإنجازات مع المحافظة على مكتسبات الآباء المؤسسين.

جاء ذلك خلال كلمة معاليها في احتفالات جامعة زايد باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت أمس في حرم الجامعة بدبي، بحضور الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وصادق الملا الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية وعميدي الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطالبات الجامعة.

وقالت: إننا نقفُ اليوم تحتَ علمِ بلادنا، في يومِنا الوطنيِّ، نُباهي الأممَ بأولِ دولةٍ اتحادية في التاريخِ العربيِّ الحديث.