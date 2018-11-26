فعاليات متنوعة لوزارتي «التوطين» و«تنمية المجتمع»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، احتفال وزارتي الموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، المشترك بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور قيادات وموظفي الوزارة وعدد من الموظفين والمتعاملين.

أقيم الحفل في الساحة الخارجية للمبنى المشترك للوزارتين بدبي، وتضمن أهازيج شعبية، ومسابقات عامة، وفعاليات وطنية ومجتمعية وترفيهية منوّعة، والتي حظيت بمشاركة لافتة من قبل الحضور، وأضفت على المناسبة أجواء فخر وولاء، تعكس قيمة الاحتفال باليوم الوطني، وصدى المناسبة الإيجابي الممتد في نفوس وقلوب الجميع.

وتفقد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، بحضور موظفي الوزارتين، أركان الحفل الذي تزيّن بطابع التراث الإماراتي، واتسم بروح الوطنية، والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وعبّر الحضور عن سعادتهم وابتهاجهم بهذا اليوم المميز في ذاكرة أبناء الإمارات، والذي يطلّ علينا كل عام مُوثِّقاً مزيداً من الإنجازات والطموحات على درب الرقي والازدهار، وتحت مظلة الخير والعطاء المُستدام.

وبهذه المناسبة، رفع الجميع أصدق التهاني وأخلص الولاء والتقدير، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال الهاملي: «إننا بهذه المناسبة نترحم على المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين شيّدوا الاتحاد بالإصرار والعزيمة».

من جانبها، أكدت بوحميد: «أن دولة الإمارات وهي تحتفل بهذه المناسبة الغالية، تستذكر بكل فخر واعتزاز عطاء قيادتنا الرشيدة».