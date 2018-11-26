2900 كهف لتنمية الثروة السمكية و75 ألف طن إنتاج العام الماضي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن عدد الكهوف المنزلة بلغت 2900 كهف، وهناك خطة لزيادة هذا العدد عبر مبادرات عدة خلال الفترة المقبلة.

لافتاً إلى أن دور الكهوف الاصطناعية التي يتم إنزالها في مناطق الصيد، ليس مقتصراً على تنمية الموائل البحرية والحفاظ على الكائنات الحية وتوفير البيئة الملائمة لتكاثر الأسماك، بل تلعب دوراً كبيراً في حماية الشواطئ من التيارات البحرية الشديدة، وتستخدم لتثبيت أجزاء من الشعاب المرجانية عليها واستزراعها، لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بفعل العوامل الطبيعية، كارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية ونفوقها.

وأضاف المهندس الشرع أن جهود الوزارة في مجال الثروة السمكية في تحقيق نتائج محفزة لكافة المتعاملين في هذا القطاع ساهمت في إنتاج بلغ 75 ألفاً و287 طناً العام الماضي، فيما بلغت كمية الاستيراد 206.245 آلاف طن.

كما عملت الوزارة على زيادة كمية الاستزراع لتصل الى 3255 طناً، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة للتوسع في حدائق المرجان، وزراعة ما يتجاوز 3000 شجرة قرم (مانغروف) والتي تمثل أحد أهم الموائل الطبيعية للثروة السمكية.

التنوع الغذائي

وقال المهندس الشرع لـ«البيان»: إنه تم اعتماد خطة الإمارات للتنوع الغذائي التي أعدتها الوزارة بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والتي شارك بإعدادها 50 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات دولية ومنتجين، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم مستويات الأمن الغذائي في الدولة بالكامل.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للخطة سيتم من خلال اعتماد منهجية متكاملة لسلسلة القيمة، تستهدف زيادة تنويع مصادر المنتجات الغذائية وضمان استقرارها وتوافرها واستدامتها داخل الدولة.

وذلك بما يشمل جميع أقسام سلسلة التوريد والاستهلاك، وستركز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية لإطار عمل سياسة الإمارات للتنوع الغذائي تشمل الإنتاج المحلي (المحاصيل الزراعية، المواشي، مزارع الأسماك، والمزارع المائية)، والتجارة، والاستثمار (المحلي والدولي) .

الرقابة

وأكد الشرع أنه في مجال إجراءات الرقابة والمطابقة والالتزام بالاشتراطات المعمول بها بهدف ضمان سلامة المنتجات الزراعية ، تعمل الوزارة من خلال المختبرات الوطنية التابعة لها على التحقق من مطابقة إرساليات المنتجات الغذائية القادمة للدولة كافة على اختلاف أنواعها للمواصفات المطبقة، حيث يتم أخذ العينات الممثلة وفحصها وفقا لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وأنه في عام 2017 تم إجراء تحليل 6340 فحص متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة.

مكعبات علفية

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة (ايكاردا) يوما حقليا للمهندسين والمرشدين الزراعيين في مركز الابتكار الزراعي بالذيد حول إنتاج المكعبات العلفية.وتعتبر المكعبات العلفية خليطا مجمدا متكونا أساسا من بقايا المحاصيل الزراعية والمخلفات الزراعية-الصناعية تضغط مع بعضها البعض على شكل مكعب بإضافة الماء. دبي - البيان