8868 زيارة تفتيش بيئية على المنشآت في عجمان خلال 10 أشهر

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

بلغ عدد الجولات التفتيشية، التي نفذتها إدارة البيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 8868 زيارة رقابية وتفتيشية خلال 10 أشهر الماضية، أسفرت عن تحرير 85 تعهداً و194 إخطاراً لأصحاب المنشآت الصناعية والمهنية والتجارية.

وذلك ضمن الحفاظ على صحة وسلامة البيئة من التلوث وتعزيز برامج التنمية المستدامة في كل الأنشطة في الإمارة، واستحداث نظام التفتيش الذكي عبر طائرة بدون طيار والكشف عن مصادر التلوث في المناطق الصناعية، كما وصل عدد محطات رقابة جودة الهواء الذاتية ضمن المنشآت إلى 8 محطات أسهمت في تشديد الرقابة ودقتها.

إحكام الرقابة

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط أهمية تشديد الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والمهنية والتجارية من خلال التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لافتاً إلى أنه تم سحب 504 عينات بيئية للتحليل في مختبر البيئة التابع للدائرة.

وكشف الحوسني عن تطوير وسائل الرقابة الذكية والفعالة مشيراً إلى أنه تم عمل 50 جولة تفتيشية ذكية من خلال الطائرة بدون طيار الأولى من نوعها في المنطقة، نتج عن تلك الجولات تحديد مصادر تلوث جديدة وتغطية أوسع وأشمل بدقة عالية ووقت أقل.

كما تسعى الدائرة إلى تفعيل أنظمة الرقابة الذكية بشكل دائم ومستمر ضمن مواكبة للتطور التقني الحاصل في العالم، كما يتم التشديد على الرخص البيئية الجديدة لتتلاءم مع التطور العمراني في الإمارة حيث يتم التشديد على الرخص الجديدة من خلال نظام الترخيص للمنشآت البيئية، الذي يشمل توفير دراسات تقيم الأثر البيئي لأية منشأة ذات خطورة بيئية ومن خلال النظام يتم ضمان التزام المنشآت المرخصة بأعلى معاير الحفاظ على البيئة.

جودة الهواء

وذكر أن الدائرة تعمل بصورة مستمرة ودائمة لإحكام رقابة جودة الهواء في الإمارة والذي ينعكس على السكان القاطنين في الإمارة، وضمن جهودها المستمرة تمت إضافة محطة ثابتة جديدة لشبكة المحطات حيث أصبح عدد المحطات الثابتة في الإمارة 7 محطات مرجعية ومعتمدة 4 منها في مدينة عجمان، وواحدة في مصفوت وأخرى في المنامة.

وذلك ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة وتحقيق رؤية عجمان 2021 وقد حققت الدائرة المستهدفات الوطنية الخاصة بمؤشرات جودة الهواء حيث ارتفع مؤشر جودة الهواء ليصل 86% وتسعى الدولة إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وهي 90%.

المياه الجوفية

وأكد الحوسني حرص واهتمام الدائرة بالحفاظ على المياه الجوفية لدعم الاستدامة البيئية واستدامة الموارد للأجيال القادمة، حيث يتم تشديد الرقابة على الآبار غير المرخصة، حيث تجاوز عدد الآبار التي تم إغلاقها خلال السنوات الثلاث الماضية الـ 450 بئراً مخالفة منها في سكنات العمال والمنشآت الصناعية.

وضمن خطط الرقابة المستمرة جار الانتهاء من مشروع الآبار الرقابية في مدينة عجمان والذي يشمل حفر 15 بئراً رقابية مزودة بأجهزة رقابة ذكية تنقل المعلومات بشكل مباشر للإدارة والتي تسهم في معرفة الوضع الحالي للمياه الجوفية في الإمارة وإجراء الدراسات التحليلية والواقعية حول المياه الجوفية ويسهم في تحقيق الاستراتيجيات المحلية والوطنية تحقيق ودعم الاستدامة من منطلق حرص الدائرة على دعم الأبحاث الخاصة بالاستدامة وتكريم أصحاب الإبداعات والأبحاث جار تفعيل إجراءات استقبال المشاركات في جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجالات الاستدامة البيئية، وتكريم الشخصيات المساهم في هذا المجال.

100 %

قال المهندس خالد الحوسني: تحرص الدائرة بدعم والحفاظ على البيئة في كل المجالات حيث يتم زيادة عدد الجولات الرقابية على البيئة البحرية من خلال المحطات الثابتة والعينات الدورية التي يتم سحبها بشكل مستمر، وقد تم ضبط عمليات تسريب للمياه إلى الخور.

إضافة إلى الرقابة على مياه الصرف الصحي المعالجة ودعم إعادة الاستخدام لمياه الصرف الصحي المعالج لتحقيق رؤية الإمارة باستخدام 100% من مياه الصرف الصحي المعالجة، كما يتم إجراء جولات رقابية بشكل يومي من خلال قارب الرقابة البيئية، ويتم إجراء عمليات التنظيف من خلال القارب الخاص بتنظيف الخور،