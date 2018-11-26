اختتام مؤتمر الإجراءات التداخلية لمرضى القلب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختتم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، أمس، مؤتمر «آخر المستجدات الإجراءات التداخلية لمرضى القلب من الأطفال والكبار»، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات في فندق دبل تري هيلتون، وناقش آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية والعلاجات المتوافرة لمختلف أمراض القلب.

وحضر المؤتمر أكثر من 200 استشاري واختصاصي، فضلاً عن عدد من الكوادر الفنية والتمريضية في أمراض القلب المختلفة من مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، كما حضر المؤتمر مجموعة من الأطباء المتخصصين والمهتمين من مختلف مستشفيات الدولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي رأس الخيمة الدكتور، ميونغ هون سونغ، أن المستشفى استقبل نحو 4400 مريض في القلب في العيادات الخارجية، ونحو 500 طفل يعانوا أمراض القلب المختلفة، وأجرى نحو 550 عملية قلب مفتوح وعملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.