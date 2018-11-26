«مجالس زايد المجتمعية» تستذكر المواقف الإنسانية للقائد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجلس خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، المجلس السادس من مجالس زايد المجتمعية التي تنظمها اللجنة العليا لمبادرات عام زايد 2018 في وزارة الداخلية، وذلك بمنطقة الجميرا في مدينة دبي، بحضور العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، المدير العام لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والمشرف على مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية، وعدد من الشخصيات المجتمعي، وأداره الإعلامي الدكتور خليفة السويدي.

وفي بداية المجلس، رحب خلف أحمد الحبتور بالحضور والمشاركين في المجلس، وأعرب عن شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجميع العاملين في وزارة الداخلية عن هذه المبادرة الطيبة، مشيراً أن مجالس زايد المجتمعية تدعونا جميعاً إلى التفكر في مسيرة القائد المؤسس وأخذ الدروس الإنسانية منها، وانتهاجها في أسلوب حياتنا، لنشارك في مواصلة مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وقال إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كان يشجع الأفراد على العمل المتنوع الذي يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، لافتاً إلى أن المغفور له، طيب الله ثراه، كان حريصاً على تقارب الأديان، وقدّم دروساً في الإنسانية، وكان لا يفرّق بين ديانة وأخرى، ويعتبر أن الإنسان يستحق العيش بكرامة وأمن وأمان من دون النظر إلى هويته أو دينه أو عرقه، فقد كان، رحمه الله، يأمر بتقديم المساعدات الإنسانية للجميع دون تفرقة.

إنجازات

وتحدثت الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة متحف المرأة، عن الإنجازات التي حققها زايد والتي كان يتطلع إلى تحقيقها، مؤكدةً أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان من أحلامه ما تحقق منها الكثير والكثير، وقد تجاوزت تطلعاته أحلامنا، بأن تكون الإمارات بهذه المكانة والقوة، فقد كان رحمه الله يريد تحقيق التوازن بين المدينة الحديثة، والمحافظة على القيم والتراث والتقاليد، لذلك فقد كان يقول دائماً: «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل».

وأكدت أهمية أن يكون للإنسان مرتكز يرتكز عليه في التاريخ، وألقت قصيدتين، الأولى بعنوان «يا محب الخير الإنساني» للشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي في المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقصيدة الثانية بعنوان «أنا ما سعدت بطيب وقتي ولا حسيت» للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

سلسلة

من جانبه، قال العميد الدكتور صلاح عبيد الغول إن وزارة الداخلية نظمت سلسلة متواصلة من المبادرات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، شملت كل قطاعات الوزارة، تكريماً لذكرى الأب المؤسس والقائد الباني، لافتاً إلى أن مجالس زايد المجتمعية تعدّ استمراراً وتتويجاً لهذه المبادرات التي اقترنت باسم القائد المؤسس، طيب الله ثراه.

وأكد أن الهدف من هذه المجالس إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في تأسيس وبناء الدولة، وإعلان وترسيخ اتحادها مصدر فخرنا واعتزازنا، وبيان أهم المنجزات الوطنية التي سطرها التاريخ على يد الوالد القائد، وإسهماته الإنسانية والاجتماعية والخيرية، وسعيه لتعزيز مكانة الإمارات في القطاعات كافة.

وذكر أن «مجالس زايد المجتمعية» تؤكد مكانة القائد المؤسس بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن والتضحية والعطاء، وتخليد إرثه عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه.

وتحدث الأديب الإماراتي حسين عبد الغفار عن مواقف الشيخ زايد العربية والإسلامية، وحبه للعرب والقومية العربية، لافتاً إلى أن دول الخليج العربية مترابطة، وانعكس هذا الترابط على بقية الدول العربية، وأن للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، مآثر تخلَّد في التاريخ العربي.

ذاكرة

وقال العميد متقاعد محمد صالح بداه إن اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سيظل محفوراً في ذاكرة العمل الإنساني الإماراتي والدولي على الدوام، لأن مبادراته الخيرية والإنسانية وأقواله وأفعاله هي نبع من العطاء الذي لا ينضب، وتمثل الدافع والحافز القوي لمختلف المؤسسات العاملة في المجال الإنساني.

وتحدّث عدد من الحضور بالمجلس من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان إلى جانب متحدثين من الإمارات، موضحين أن ما حققه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، خلال حياته الحافلة، قد تجاوز حدود الوطن والمنطقة برمتها إلى العالمية، فيما نال تقديراً عربياً ودولياً واسعاً، نظراً إلى إنجازاته وإسهاماته على الصعيد الخيري والإنساني، في ظل ما قدمه من مشاريع ومساعدات سخية للعديد من الدول العربية والإسلامية وسواها، لتحفر اسمه عن جدارة في ذاكرة الشعوب.

واختتم المجلس بقصيدة ألقاها أحد الحضور للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ومن ثم قام العميد الدكتور صلاح عبيد الغول بتقديم درع وزارة الداخلية إلى رجل الأعمال خلف الحبتور كهدية تذكارية، بحضور العقيد الدكتور عبد الله الشامسي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، وعدد من الضباط، وشخصيات مجتمعية.